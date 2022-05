Priscilla Salerno, la regina dell'hard nuda in strada per la Salernitana: follia da bollino rosso | Guarda (Di lunedì 23 maggio 2022) Priscilla Salerno ha mantenuto la promessa: l'attrice a luci rosse si è spogliata per la Salernitana. La squadra in Serie A si è salvata per il rotto della cuffia e la ragazza non poteva che festeggiare a modo suo. Priscilla è infatti scesa in piazza e al grido "Forza Granata ragazzi", si è tolta maglia e reggiseno. La Salerno ha così onorato la parola data: "Se la Salernitana si salva - diceva -, mi spoglio per festeggiare". E così è stato. Dopo 98 minuti di sofferenza, Priscilla è scesa per le vie della sua città, Salerno. Qui, sempre stando attenta che la sciarpa con i colori della squadra non coprisse il davanzale, ha applaudito ai giocatori e dedicato loro un sensuale spogliarello. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)ha mantenuto la promessa: l'attrice a luci rosse si è spogliata per la. La squadra in Serie A si è salvata per il rottoa cuffia e la ragazza non poteva che festeggiare a modo suo.è infatti scesa in piazza e al grido "Forza Granata ragazzi", si è tolta maglia e reggiseno. Laha così onorato la parola data: "Se lasi salva - diceva -, mi spoglio per festeggiare". E così è stato. Dopo 98 minuti di sofferenza,è scesa per le viea sua città,. Qui, sempre stando attenta che la sciarpa con i coloria squadra non coprisse il davanzale, ha applaudito ai giocatori e dedicato loro un sensuale spogliarello. ...

