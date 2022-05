Prima rifiuta le cure poi si scaglia contro medici e militari: arrestato 57enne (Di lunedì 23 maggio 2022) È stato arrestato un uomo di 57 anni originario di Salerno che ieri sera Prima si è rifiutato di sottoporsi ai controlli di rito e poi ha aggredito il personale del 118 e i militari. Il fermo è stato effettuato dai militari del N.O.RM. –Sezione Radiomobile della compagni di Formia, aiutati da quelli della Stazione CC di Minturno. Leggi anche: Roma, madre e figlio rapinati e violentati: convalidato l’arresto per i 2 tunisini. Il punto sulle indagini 57enne si oppone alle cure ad aggredisce medici e militari: i fatti Come anticipato, l’uomo, Prima si è rifiutato di sottoporsi alle cure mediche e all’esame alcolimetro e poi ha aggredito fisicamente il personale del 118 ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) È statoun uomo di 57 anni originario di Salerno che ieri serasi èto di sottoporsi ailli di rito e poi ha aggredito il personale del 118 e i. Il fermo è stato effettuato daidel N.O.RM. –Sezione Radiomobile della compagni di Formia, aiutati da quelli della Stazione CC di Minturno. Leggi anche: Roma, madre e figlio rapinati e violentati: convalidato l’arresto per i 2 tunisini. Il punto sulle indaginisi oppone allead aggredisce: i fatti Come anticipato, l’uomo,si èto di sottoporsi allemediche e all’esame alcolimetro e poi ha aggredito fisicamente il personale del 118 ed ...

Advertising

Andrea93400271 : RT @SicilianoSum: Esclusi i violinisti russi, l'orchestra si rifiuta di suonare. Come contro il #Greenpass, #Trieste è sempre in prima line… - CorriereCitta : Prima rifiuta le cure poi si scaglia contro medici e militari: arrestato 57enne - paolobucci68 : @GuidoCrosetto cessate il fuoco e arretramento da aree occupate, prima di parlare d i stop a forniture d i armi a u… - Stebox2 : RT @SicilianoSum: Esclusi i violinisti russi, l'orchestra si rifiuta di suonare. Come contro il #Greenpass, #Trieste è sempre in prima line… - SicilianoSum : Esclusi i violinisti russi, l'orchestra si rifiuta di suonare. Come contro il #Greenpass, #Trieste è sempre in prim… -