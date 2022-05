Premio speciale per Petagna: dalla Serie A! (Di lunedì 23 maggio 2022) Andrea Petagna non ha avuto molto spazio durante l’arco di questa stagione, visto che nelle gerarchie di Luciano Spalletti ci sono sempre stati, prima di lui, Victor Osimhen e Dries Mertens. Nonostante ciò, l’ex Atalanta è riuscito a conquistare un riconoscimento piuttosto particolare, cioè il Premio Renato Cesarini. FOTO: Getty – Napoli Petagna Petagna ha infatti segnato il gol più tardivo di questa stagione di Serie A, ovvero quello realizzato al 100? nella gara del 6 febbraio contro il Venezia (terminata 0-2 per gli azzurri, primo gol di Osimhen). Il centravanti succede così nell’albo d’oro a Kevin Lasagna, che l’anno scorso aveva trionfato grazie alla rete messa a segno al 98? di Cagliari-Verona. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Andreanon ha avuto molto spazio durante l’arco di questa stagione, visto che nelle gerarchie di Luciano Spalletti ci sono sempre stati, prima di lui, Victor Osimhen e Dries Mertens. Nonostante ciò, l’ex Atalanta è riuscito a conquistare un riconoscimento piuttosto particolare, cioè ilRenato Cesarini. FOTO: Getty – Napoliha infatti segnato il gol più tardivo di questa stagione diA, ovvero quello realizzato al 100? nella gara del 6 febbraio contro il Venezia (terminata 0-2 per gli azzurri, primo gol di Osimhen). Il centravanti succede così nell’albo d’oro a Kevin Lasagna, che l’anno scorso aveva trionfato grazie alla rete messa a segno al 98? di Cagliari-Verona.

