Posillipo e Marechiaro | controlli GdF | 4 denunce collegate a sequestri di droga

(Di lunedì 23 maggio 2022) Cronaca di Napoli: nel corso deila GdF ha sanzionato 7 esercizi commerciali per violazioni fiscali, segnalato al Prefetto quattro individui per uso died eseguito fermi amministrativi di 10 natanti. Il Comando Provinciale e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro del monitoraggio

Advertising

cronachecampane : Napoli, la Finanza denuncia i barcaioli dello Scoglione di Marechiaro. IL VIDEO #Napoli #posillipo - EnzoLauria10 : Napoli ?? Mezzogiorno ?? Marechiaro Posillipo ?? - EnzoLauria10 : Buongiorno da Napoli ?? Marechiaro Posillipo ?? - EnzoLauria10 : @ztgfh @di_reddito Marechiaro Posillipo Napoli - Maxsuperinox : @MohFACI @la_lagigogin Bagni elena, lido sirena e rocce verdi a Posillipo, baia imperiale a Marechiaro. Non sono sp… -

... nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana, hanno messo in atto nel week - end appena trascorso, diverse operazioni nelle aree di...... nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana, hanno messo in atto nel weekend appena trascorso, diverse operazioni nelle aree di. - ...Dopo l'ultima rissa, il prefetto ha inviato delle pattuglie straordinarie in città e sul lungomare. Controllati esercizi commerciali, zone di spaccio, natanti irregolari ...Il comando provinciale e il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Napoli, nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell’area urbana e metropolitana, hanno messo in at ...