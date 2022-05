Advertising

CorriereCitta : Pomezia, Conferenza Locale per la Sanità: ecco gli investimenti e i progetti per il PNRR -

Il Corriere della Città

Ne hanno illustrato i contenuti questa mattina, a Roma, in unaaperta a colleghi e ... Sono previsti interventi a, Roma San Lorenzo e Roma Smistamento Il potenziamento di...... inizierà una serie di step, a partire dalladei servizi, per poi continuare con le ... Intantosi è distinta da tempo nella raccolta differenziata arrivando al 70% mentre a Roma è ... Pomezia, Conferenza Locale per la Sanità: ecco gli investimenti e i progetti per il PNRR Questa mattina il Sindaco Adriano Zuccalà, nella sua veste di Presidente della Conferenza Locale della Sanità, ha accolto in aula consiliare i sindaci del territorio e la Asl Roma 6. L’incontro si è c ...I 5 stelle danno battaglia e il Consiglio comunale della cittadina del litorale laziale si pronuncia contro l'ipotesi di realizzarlo in località ...