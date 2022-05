Politico dice che l’Italia è vista come il “cavallo di Troia” per l’informazione russa in Europa (Di lunedì 23 maggio 2022) Una delle più autorevoli testate internazionali, Politico, esprime la sua opinione sui talk-show italiani che si occupano dell’invasione in Ucraina, facendo prima un resoconto sulle polemiche per le ospitate di alcuni propagandisti del Cremlino (come, ad esempio, la giornalista che lavora per una emittente del ministero della Difesa russo, Nadana Fridrikhson) e poi spiegando le tappe che le istituzioni parlamentari italiane – in particolar modo il Copasir – hanno attraversato per cercare di mettere un argine alla presenza di propagandisti filo-russi nelle televisioni sia del servizio pubblico, sia di altre emittenti. Ma poi, Politico si lascia andare a una definizione che bene fa capire quale sia il giudizio internazionale sullo stato dell’informazione in Italia. LEGGI ANCHE > Il punto di vista di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Una delle più autorevoli testate internazionali,, esprime la sua opinione sui talk-show italiani che si occupano dell’invasione in Ucraina, facendo prima un resoconto sulle polemiche per le ospitate di alcuni propagandisti del Cremlino (, ad esempio, la giornalista che lavora per una emittente del ministero della Difesa russo, Nadana Fridrikhson) e poi spiegando le tappe che le istituzioni parlamentari italiane – in particolar modo il Copasir – hanno attraversato per cercare di mettere un argine alla presenza di propagandisti filo-russi nelle televisioni sia del servizio pubblico, sia di altre emittenti. Ma poi,si lascia andare a una definizione che bene fa capire quale sia il giudizio internazionale sullo stato delin Italia. LEGGI ANCHE > Il punto didi ...

