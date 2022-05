Pogba vs Allegri, scontro totale: il retroscena dietro il ritorno a Torino (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul mercato la Juventus sembra ad un passo dal ritorno di Pogba; il francese è pronto a ritrovare Allegri. Ecco cosa successe tra i due. Dopo una stagione con due finali perse e nessun trofeo vinto, la Juventus ha bisogno di ripartire per tornare ad essere la squadra dominatrice del campionato. Un primo passo verso la riuscita di questa missione è, senza alcun dubbio, fare un mercato importante per dare ad Allegri una rosa i limiti manifestati quest’anno. Tra i reparti da rinforzare troviamo sicuramente il centrocampo dove il ritorno di Pogba potrebbe cambiare diverse cose; il francese sembra essere ad un passo dalla sua seconda avventura in bianconero. dietro al suo, probabile, ritorno troviamo una motivazione veramente particolare. LaPressePrima di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul mercato la Juventus sembra ad un passo daldi; il francese è pronto a ritrovare. Ecco cosa successe tra i due. Dopo una stagione con due finali perse e nessun trofeo vinto, la Juventus ha bisogno di ripartire per tornare ad essere la squadra dominatrice del campionato. Un primo passo verso la riuscita di questa missione è, senza alcun dubbio, fare un mercato importante per dare aduna rosa i limiti manifestati quest’anno. Tra i reparti da rinforzare troviamo sicuramente il centrocampo dove ildipotrebbe cambiare diverse cose; il francese sembra essere ad un passo dalla sua seconda avventura in bianconero.al suo, probabile,troviamo una motivazione veramente particolare. LaPressePrima di ...

