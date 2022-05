Playoff Serie B: il Monza rimonta il Brescia e vola in finale contro il Pisa (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco la seconda finalista dei Playoff di Serie B. Dopo aver visto il Pisa piegare le velleità di un Benevento agguerrito, il Monza è uscito vincitore dal derby lombardo contro il Brescia assicurandosi un posticino nell’ultimo, tesissimo, atto del torneo di fine regular season. Toscani o brianzoli? Chi riuscirà a compiere il salto di categoria al termine degli ultimi centottanta minuti di gioco? Uno scenario già lo conosciamo: saranno i nerazzurri a disputare il ritorno in casa, all’Arena Garibaldi, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Non esiste più la regola della promozione della squadra più avanti in graduatoria in caso di parità: nella regular season, infatti, entrambe le squadre hanno terminato il campionato a quota 67 punti. Ecco cosa è successo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Ecco la seconda finalista deidiB. Dopo aver visto ilpiegare le velleità di un Benevento agguerrito, ilè uscito vincitore dal derby lombardoilassicurandosi un posticino nell’ultimo, tesissimo, atto del torneo di fine regular season. Toscani o brianzoli? Chi riuscirà a compiere il salto di categoria al termine degli ultimi centottanta minuti di gioco? Uno scenario già lo conosciamo: saranno i nerazzurri a disputare il ritorno in casa, all’Arena Garibaldi, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Non esiste più la regola della promozione della squadra più avanti in graduatoria in caso di parità: nella regular season, infatti, entrambe le squadre hanno terminato il campionato a quota 67 punti. Ecco cosa è successo in ...

