Playoff finale Monza-Pisa: dove vederla in tv? (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovedì 26 Maggio 2022 nello Stadio Brianteo alle ore 20:30 si disputerà la gara di andata di Playoff della finale Monza-Pisa che assegna un posto per la Serie A. Il 29 Maggio si disputerà il ritorno che ufficializzerà il vincitore assoluto. I padroni di casa in semifinale hanno vinto con in trasferta con il Brescia all’andata e hanno vinto in casa sempre col Brescia in ritorno. Gli ospiti invece hanno perso in trasferta col Benevento e hanno vinto in casa sempre col Benevento in casa. Nel campionato di Serie B il Monza ha concluso al quarto posto con sessantasette punti mentre il Pisa ha concluso al terzo posto con sessantasette punti. Playoff Serie B, Monza Brescia 2-1: i biancorossi conquistano la finale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovedì 26 Maggio 2022 nello Stadio Brianteo alle ore 20:30 si disputerà la gara di andata didellache assegna un posto per la Serie A. Il 29 Maggio si disputerà il ritorno che ufficializzerà il vincitore assoluto. I padroni di casa in semihanno vinto con in trasferta con il Brescia all’andata e hanno vinto in casa sempre col Brescia in ritorno. Gli ospiti invece hanno perso in trasferta col Benevento e hanno vinto in casa sempre col Benevento in casa. Nel campionato di Serie B ilha concluso al quarto posto con sessantasette punti mentre ilha concluso al terzo posto con sessantasette punti.Serie B,Brescia 2-1: i biancorossi conquistano la...

Advertising

Lega_B : Il Monza raggiunge il Pisa nella finale playoff! #SerieBKT - Lega_B : Il Pisa vince contro il Benevento e ora aspetta una tra Brescia e Monza in finale playoff ?????? #SerieBKT - Lega_B : Monza e Pisa in finale di playoff di #SerieBKT ?? ?? 26 maggio ?? 20:30 Monza ??? Pisa ?? 29 maggio ?? 20:30 Pisa… - TUTTOB1 : Pisa: verso la finale playoff, il programma - varesenews : Aperta la prevendita per la finale playoff Sanremese – Varese -