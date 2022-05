(Di lunedì 23 maggio 2022) Botta e risposta Paganoni: «Quanti sprechi d’acqua». Baruffi: «Inconveniente tecnico, interventi in corso». Valutazioni per il project financing. Dal 2 giugno apre l’estivo.

Piscine Italcementi, la denuncia: «Docce che perdono». La replica: «Stiamo sistemando»

Piscine Italcementi, la denuncia: «Docce che perdono». La replica: «Stiamo sistemando» Le docce che grondano, gli scarichi intasati. Il consigliere comunale (di maggioranza) Simone Paganoni fa le pulci alle piscine Italcementi, con video e foto postate sui social. In particolare, nella ...In Consiglio comunale dal 1999, nell'ultimo periodo ha sollevato varie polemiche contro la sua maggioranza, dalla biblioteca di Loreto alle piscine Italcementi: «I miei attacchi Uno lavora e i meriti ...