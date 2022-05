Pioli non perde tempo! Nuovo tatuaggio per il tecnico del Milan: sul braccio spunta lo Scudetto | FOTO (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Pioli ha conquistato ieri, grazie al successo del Milan contro il Sassuolo, nell’ultima giornata di Serie A, il suo primo Scudetto. Una prima volta che il tecnico rossonero non si scoderà mai, una prima volta magica, che Pioli ha voluto incisa sulla pelle. L’allenatore del Milan non ha perso tempo e oggi si è fatto tatuare sul braccio il 19° Scudetto del Milan, per arrivare preparatissimo alla festa di questa sera prevista per le strade di Milano sul pullman scoperto. L'articolo Pioli non perde tempo! Nuovo tatuaggio per il tecnico del Milan: sul braccio ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefanoha conquistato ieri, grazie al successo delcontro il Sassuolo, nell’ultima giornata di Serie A, il suo primo. Una prima volta che ilrossonero non si scoderà mai, una prima volta magica, cheha voluto incisa sulla pelle. L’allenatore delnon ha perso tempo e oggi si è fatto tatuare sulil 19°del, per arrivare preparatissimo alla festa di questa sera prevista per le strade dio sul pullman scoperto. L'articolononper ildel: sul...

Advertising

LiaCapizzi : Gli hanno detto di tutto; non è uno da grandi squadre, regge solo una stagione, non è un leader, blablabla. Ma qu… - EnricoTurcato : Complimenti al #Milan, che ha vinto con merito uno #Scudetto incredibile. Pioli non aveva la rosa più forte, ha sup… - borghi_claudio : Adesso che il Milan ha vinto sono tutti fenomeni ma se ripenso a quanti #sicceroio ho pensato in questi anni che me… - dtv59 : @gianninastar14 @intellettuale90 È da quando Pioli ha detto che deve succedere qualcosa di grosso perché il bmilan… - JeanMarie1899 : Direttore @mauro_suma, se può, chieda a Mr. #Pioli quale è la famosa domanda che non gli è mai stata fatta. (Dura… -