Pioli | la medaglia rubata ritrovata | l' autogol sui social del tifoso del Milan

(Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica l'invasione di campo e il furto della medaglia dell'allenatore, che ha lanciato l'appello per riaverla. Poche ore dopo, il video su Instagram con il maltolto

Nell'euforia dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato battendo 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Stefanosi era ritrovato senza lacelebrativa della vittoria che ha regalato al suo Milan il titolo numero di 19. Oggi - dopo che lo stesso allenatore rossonero si era rammaricato per la ...AGI - È stata recuperata dai carabinieri di Reggio Emilia lascudetto rubata ieri durante i festeggiamenti al Mapei Stadium a Stefano. Il trofeo è stato consegnato ai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia da tre ragazzi abitanti nel ...È stata ritrovata la medaglia persa ieri da Stefano Pioli durante i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. Il Mister si ricongiungerà presto col suo cimelio… Saranno giorni intensi, infuocati, ...Oggi il felice epilogo con la medaglia scudetto che è finita nelle mani dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, che hanno da poco terminato di verbalizzare ...