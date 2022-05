Pietrelcina | tutto pronto per il concerto dedicato al 135° anniversario della nascita di Padre Pio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In occasione deldiPio, nella chiesa conventuale “Sacra Famiglia” di, giovedì prossimo, 26 maggio, alle 21.00, invitato dai Frati Minori Cappuccini, Comune e Pro loco di, il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, con l’Orchestra Sinfonica, terrà un granlirico-sinfonico in onore di San Pio. L’Orchestra Sinfonica, diretta dal maestro Maurizio Petrolo con i solisti Marta Fiorillo e Yuan Kechen, soprani e Michele Bonaccio, tenore, in collaborazione con la classe di Canto del maestro Luigi Petroni, si esibirà con un particolarissimoa San Pio, proprio nella città natale ...