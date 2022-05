Piano Scuola Estate, bis nel 2022: tre fasi con rinforzo e potenziamento delle competenze. Previsti anche laboratori e sostegno agli studenti ucraini (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo l'iniziativa del 2021, il Piano Scuola Estate fa il bis e verrà riproposto anche nel 2022. Oltre 300 milioni da destinare alle attività formative nei mesi estivi. La nota dell'11 maggio 2022, a firma del capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, dà ulteriori indicazioni in merito al Piano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo l'iniziativa del 2021, ilfa il bis e verrà ripropostonel. Oltre 300 milioni da destinare alle attività formative nei mesi estivi. La nota dell'11 maggio, a firma del capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, dà ulteriori indicazioni in merito al. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Piano Scuola Estate, bis nel 2022: tre fasi con rinforzo e potenziamento delle competenze. Previsti anche laborator… - OctavianZaki : @MalsaiCuecia Comunque il piano è quello di cominciare con la scuola, per vedere se mi piace e sono portato, fare i… - pattybonn : @la_kuzzo @viola_ardone L'alternanza ha dei vantaggi e vanno ricercati in quelle Nazione dove i risultati sono più… - beliebe63726511 : RT @anchesefosse09: Comunque l'incoerenza più totale è stata non fare vincere uno che si è diplomato alla scuola di musica di Londra, che… - gredys34 : RT @anchesefosse09: Comunque l'incoerenza più totale è stata non fare vincere uno che si è diplomato alla scuola di musica di Londra, che… -