(Di lunedì 23 maggio 2022) Fin dall’inizio del conflitto, l’Ucraina non si è limitata a resistere, ma ha sabotato i piani russi. Ora però le notizie dal fronte sono meno positive per Kiev, mentre la comunità internazionale lancia segnali contraddittori. Leggi

Internazionale

Una guerra ad alta intensità tra due stati, come lo è quella in corso da tre mesi tra Russia e Ucraina, non si combatte solo al fronte, ma va oltre il campo militare. Il rapporto di forze è il ...E se questa resa di massa dei soldati ucraini dall'Azovstal è ancora (in modo delirante) chiamata "evacuazione" dae da molti media occidentali, èle autorità ucraine e i governi ... Perché Zelenskyj parla nuovamente di diplomazia - Pierre Haski