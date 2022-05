Perché Che Fine ha Fatto Sara? 4 non ci sarà, ma arriveranno nuove serie Netflix dal suo creatore (Di lunedì 23 maggio 2022) Che Fine ha Fatto Sara? 4 non è prevista: la terza stagione della soap-thriller messicana è anche l’ultima, ma non si tratta di una cancellazione. Sia Netflix che i creatori la serie José Ignacio Valenzuela e Perro Azul hanno concordato sul Fatto che la storia raggiungesse una Fine naturale col terzo capitolo, dopo aver peraltro attraversato una sequenza infinita di colpi di scena e di rivelazioni che avrebbero potuto occupare almeno il doppio delle stagioni. Dunque Che Fine ha Fatto Sara? 4 non è stata bocciata da Netflix, semplicemente non era prevista. Ciò non vuol dire che lo streamer rinuncerà a sfruttare il successo incredibile della serie, che ha raggiunto oltre 55 milioni di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Cheha? 4 non è prevista: la terza stagione della soap-thriller messicana è anche l’ultima, ma non si tratta di una cancellazione. Siache i creatori laJosé Ignacio Valenzuela e Perro Azul hanno concordato sulche la storia raggiungesse unanaturale col terzo capitolo, dopo aver peraltro attraversato una sequenza infinita di colpi di scena e di rivelazioni che avrebbero potuto occupare almeno il doppio delle stagioni. Dunque Cheha? 4 non è stata bocciata da, semplicemente non era prevista. Ciò non vuol dire che lo streamer rinuncerà a sfruttare il successo incredibile della, che ha raggiunto oltre 55 milioni di ...

Advertising

borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - bonucci_leo19 : È stata una stagione non all’altezza della maglia che abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché al… - rubio_chef : Avete mai visto palestinesi eccellere in qualche sport, arte o mestiere? No, e sapete perché? Perché per quelli che… - SadalSuud33 : RT @Doxaliber: 1/ Leggo tanti Tweet un po' infantili in cui alcuni criticano i Tweet scritti da altri utenti ma, invece di citarli, allegan… - SerenaPic_ : Questo metodo palesemente un esperimento che se va a buon fine userò per tutta l'estate al posto del diffusore perc… -

Ucraina: Salvini, chiedere la pace a partire da Mosca "Sul tema della pace, e non della guerra, dovremo essere tutti d'accordo. E per chiedere la pace devi fermare quelli che combattono. A partire dai russi perché l'aggressione è partita da Mosca, a loro devi chiedere di fermare l'aggressione": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a ... Cos'è la setta Ramtha e chi sono i seguaci Il piccolo borgo in provincia di Forlì era stato scelto perché era una delle poche località che, secondo una profezia Maya, si sarebbero salvate dall'apocalisse. Per la setta quel posto era benedetto. Il Romanista "Sul tema della pace, e non della guerra, dovremo essere tutti d'accordo. E per chiedere la pace devi fermare quellicombattono. A partire dai russil'aggressione è partita da Mosca, a loro devi chiedere di fermare l'aggressione": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a ...Il piccolo borgo in provincia di Forlì era stato sceltoera una delle poche località, secondo una profezia Maya, si sarebbero salvate dall'apocalisse. Per la setta quel posto era benedetto. La promessa di una madre, la finale. Ecco perché la chiamano magica