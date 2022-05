Pellegrini | ' È un sogno avere la possibilità di regalare la coppa alla mia città '

(Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA - Due giornifinale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Domani la vigilia e la partenza per Tirana, mercoledì la sfida della competizione europea per riconquistare un trofeo che manca ...

Il capitano, Lorenzo, suona la carica in vista del 25 maggio. Il numero 7 ha ... di regalare questa coppa alla mia città è già questo un. Credo che dobbiamo viverlo al 100% e cercare ...In vista di questo importantissimo evento, il capitano giallorosso Lorenzoha voluto ... di regalare questa coppa alla mia città è già questo un. Penso che serve viverlo al 100% e ...il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha voluto suonare la carica al sito ufficiale della UEFA. Questa la sua breve dichiarazione: "Abbiamo la chance di vincere questa competizione, di regalare ...ROMA - Due giorni alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Domani la vigilia e la partenza per Tirana, mercoledì la sfida della competizione europea per riconquistare un trofeo che manca ...