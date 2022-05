Patty Pravo | Non sono una nostalgica | il Piper è finito negli anni ‘70

(Di lunedì 23 maggio 2022): «La magia è finita: adesso ilmi fa solo tristezza» Il Messaggero, pagina 21, di Mattia Marzi. «Le passo la signora», risponde dall’altra parte del telefono l’assistente di. La cantante si avvicina alla cornetta una decina di secondi più tardi. «Buongiorno», dice con calma.le 15.30. In questi giorni, a 74, il suo calendario è pieno. La voce di Pazza idea sta girando l’Italia con il tour Minaccia bionda, condividendo i palchi dei teatri con l’amico Pino Strabioli per ripercorrere tra canzoni e aneddoti una straordinaria carriera ultracinquantennale da 120 milioni di dischi venduti (farà tappa al Parco della Musica di Roma giovedì). Lo stesso Strabioli, nella prefazione al libro che dà il titolo alla tournée, l’ha definita ...

Ed ecco quindi che Riccardo Cocciante con Concerto per Margherita sembra cantare da Saturno, Claudio Baglioni in E tu sembra che interpreti canzoni al magma, ladi Tanto sembra venire ... Patty Pravo: «La magia è finita, adesso il Piper mi fa solo tristezza» La cantante parla del suo nuovo spettacolo teatrale e degli inizi della carriera in una Roma di fine anni Sessanta, davvero magica.Dopo tanti anni la celebre cantante Mina è tornata a farsi vedere Ecco lo scatto rubato C'è stata un'epoca in cui Mina era una delle donne più famose del mondo dello spettacolo e della discografia. D ...