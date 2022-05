Partygate | nuove foto inguaiano Johnson | brindisi a Downing Street durante le restrizioni contro il Covid

(Di lunedì 23 maggio 2022)mettono nei guai Boris. In 4 immagini pubblicate in esclusiva da Itv, si vede il premier britannico bere un drink alla festa d’addio di Lee Cain, direttore delle comunicazioni del primo ministro, il 13 novembre 2020 al n. 10 di. Le, dove si vedono altre persone intorno a un tavolo con alcolici e cibo da festa, fanno nascere nuovi dubbi sulle affermazioni di, che ha più volte detto di non essere a conoscenza di violazioni delle regole anti-Coronavirus a. All’epoca dei fatti, la legge consentiva solo a due persone di famiglie diverse di riunirsi al chiuso. In alcune dellegrafie pubblicate,sembra tenere un discorso nel pieno di ...

foto mettono nei guai Boris Johnson . In 4 immagini pubblicate in esclusiva da Itv , si vede ... Johnson è già stato multato per uno degli eventi che rientrano nell'inchiesta, ma secondo ......simultaneo tanto dei prezzi quanto dei tessi di interesse sui mutui gela gli acquisti dicase,... The Times Il '', lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown che hanno ...A porre la parola fine al Partygate è stato lo stesso ufficio stampa di Downing Street. Con uno stringato comunicato, dopo che la Metropolitan Police aveva annunciato nuove sanzioni per i trasgressori ...In tutto le ammende comminate sono state 126 a 83 persone dello staff del premier, ma la bolla dello scandalo per le feste organizzate durante il lockdown si è sgonfiata ...