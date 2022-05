Paris Saint-Germain | nel mirino c’è Frankie De Jong del Barcellona

(Di lunedì 23 maggio 2022) Nasser Al Khelaifi ha detto che non conosce Luis Campos ma che di sicuro arriveranno nuovi giocatori ale uno di questi potrebbe essereDe. In attesa di definire i ruoli di ds e allenatore – secondo “Leien” sarebbe Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting, il favorito per succedere a Pochettino -, il club francese si muove già per rafforzare la squadra dopo il rinnovo di Mbappè. E nelci sarebbe il centrocampista olandese che Campos, in pole per sostituire Leonardo, segue dai tempi dell’Ajax. Il, vista la delicata situazione economica, potrebbe essere costretto a sacrificare Desul mercato, a patto di ricevere una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di euro. Alla ...

Commenta per primo Il- Germain , tra i primi obiettivi per l'anno prossima, ha quello di dare nuova linfa al centrocampo. Tra i diversi obiettivi di mercato, in cima alla lista c'è Frenkie De Jong , ...Offerte sul piatto Per questo, nonostante ilGermain offra più soldi, resta indietro nella corsa al Polpo. La Juventus è arrivata a 8 milioni più una serie di bonus per arrivare a 10 . Il ...Il Paris Saint-Germain, tra i primi obiettivi per l'anno prossima, ha quello di dare nuova linfa al centrocampo. Tra i diversi obiettivi di mercato, in cima alla lista c'è Frenkie De Jong, centrocampi ...Ecco le scelte dal ct azzurro per gli impegni della Nazionale del mese di giugno con la "Finalissima" contro l'Argentina e le quattro partite di Nations League ...