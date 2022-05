Paolini-Begu in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Jasmine Paolini sfiderà Irina-Camelia Begu al primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Azzurra in campo con i favori del pronostico in un match ostico, ma alla sua portata. La rumena Begu rappresenta infatti un’avversaria potenzialmente pericolosa ma che la tennista toscana è in grado di battere. Begu è avanti 2-1 nei precedenti e si è aggiudicata l’unico disputato nel 2022, sul cemento australiano. Chi la spunterà questa volta? SEGUI IL LIVE TABELLONE MONTEPREMI Il match d’esordio a Parigi tra Paolini e Begu andrà in scena oggi, lunedì 23 maggio, come quarto incontro sul Court 5 a partire dalle 11:00 (al termine di Gombos-Cachin). La diretta televisiva della ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Jasminesfiderà Irina-Cameliaal primo turno del tabellone principale del. Azzurra in campo con i favori del pronostico in un match ostico, ma alla sua portata. La rumenarappresenta infatti un’avversaria potenzialmente pericolosa ma che la tennista toscana è in grado di battere.è avanti 2-1 nei precedenti e si è aggiudicata l’unico disputato nel, sul cemento australiano. Chi la spunterà questa volta? SEGUI IL LIVE TABELLONE MONTEPREMI Il match d’esordio a Parigi traandrà in scena, lunedì 23 maggio, come quarto incontro sul Court 5 a partire dalle 11:00 (al termine di Gombos-Cachin). Latelevisiva della ...

