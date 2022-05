“Orsini dice il falso”, Marta Ottaviani smentisce le narrazioni del professore sulla Turchia che ha combattuto l’Isis | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Tra le tante dichiarazioni fatte da Alessandro Orsini nella sua consueta intervista domenicale da Massimo Giletti e “Non è l’Arena” – oltre al suo annuncio sul fatto che non si candiderà e non scenderà in politica -, ce n’è una che ha aperto il fronte del dibattito che è stata già oggetto di critiche in passato. Secondo il professore di Sociologia – citando suoi studi – la Turchia è stato il Paese che ha fatto di più per combattere contro l’Isis. La giornalista Marta Ottaviani, da anni corrispondente e inviata per raccontare anche quel che accade politicamente e socialmente nel Bosforo, smentisce la narrazione del docente. Marta Ottaviani contro Orsini sulla Turchia che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Tra le tante dichiarazioni fatte da Alessandronella sua consueta intervista domenicale da Massimo Giletti e “Non è l’Arena” – oltre al suo annuncio sul fatto che non si candiderà e non scenderà in politica -, ce n’è una che ha aperto il fronte del dibattito che è stata già oggetto di critiche in passato. Secondo ildi Sociologia – citando suoi studi – laè stato il Paese che ha fatto di più per combattere contro. La giornalista, da anni corrispondente e inviata per raccontare anche quel che accade politicamente e socialmente nel Bosforo,la narrazione del docente.controche ha ...

