Advertising

Lopinionista : Oro: tiene guadagni, sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia - ansa_economia : Oro: tiene guadagni, sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia. Dopo rialzo dell'1,9% della scorsa settimana #ANSA - zazoomblog : Oro: tiene guadagni sale dello 02% a 1.850 dollari loncia - #tiene #guadagni #dello #1.850 - fisco24_info : Oro: tiene guadagni, sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia: Dopo rialzo dell'1,9% della scorsa settimana - acproyectos : Mbppe no tiene palabra, se que con su juguete de oro PSG. -

La Sicilia

L'i guadagni della scorsa settimana e in Asia sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia. Nella settimana chiusa venerdì le quotazioni hanno guadagnato l'1,9%. .L'i guadagni della scorsa settimana e in Asia sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia. Nella settimana chiusa venerdì le quotazioni hanno guadagnato l'1,9%. Oro: tiene guadagni, sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia L’Italia è il terzo polo al mondo, dopo Cina e Nuova Zelanda. Ma il disastro ambientale ha messo in ginocchio i coltivatori. E il caro energia ha dato il ...ROMA, 23 MAG - L'oro tiene i guadagni della scorsa settimana e in Asia sale dello 0,2% a 1.850 dollari l'oncia. Nella settimana chiusa venerdì le quotazioni hanno guadagnato l'1,9%.