Orio come gli Usa: scansione del volto e delle impronte per registrare i passeggeri extra Ue (Di lunedì 23 maggio 2022) Orio al Serio. Riconoscimento all'istante tramite scansione del volto e delle impronte digitali, accesso immediato ai dati personali dei passeggeri, ai loro documenti di viaggio e a tutte le necessarie informazioni relative agli spostamenti all'interno dell'area Schengen e alla legittimità della loro presenza dentro i confini. L'aeroporto di Milano Bergamo si prepara a una rivoluzione tecnologica che, più che il futuro, è ormai già il presente dello scalo, prossimo ad attivare un nuovo sistema di controllo dedicato ai cittadini di Paesi esclusi dagli accordi di Schengen e da altre intese bilaterali vigenti. Un'innovazione che va ancora una volta nella direzione della sicurezza da un lato e del miglioramento dell'esperienza di viaggio dall'altro: due piatti di un'ideale bilancia che la ...

