Onu | diplomatico Russia lascia | “Mi vergogno del mio Paese”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non mi sono mai vergognato tanto del miocome il 24 febbraio di quest’anno”. Con queste parole, ilrusso assegnato all’Onu di Ginevra, Boris Bondarev, annuncia la sua defezione. L’invasione è un “crimine”, “una sanguinosa, insensata, e assolutamente non necessaria ignominia”, ha aggiunto. Bondarev, uno specialista di controllo degli armamenti e disarmo, ha accusato il presidente Putin: “Coloro che hanno concepito questa guerra vogliono solo una cosa: rimanere al potere per sempre, vivere in palazzi privi di gusto e pomposi, andar per mare a bordo di yacht comparabili, per tonnellaggio e costi all’intera marina russa. Per arrivarci, sono disposti a sacrificare tutte le vite possibili. Migliaia di ucraini e russi sono già morti”. Bondarev ha anche sparato a zero su Sergei Lavrov e sul ministero degli Esteri, che non ...