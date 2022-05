Omelette alle mele: leggera, delicata e con poche calorie! (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Omelette alle mele è una di quelle ricette velocissime, che soddisfa la voglia di dolce, ma senza impattare sulla linea. Golosa e leggera, è indicata a chi non vuole rinunciare ai piaceri della gola, ma tiene particolarmente alla forma fisica. Non vi servirà accendere il forno, ora che la temperatura sale, perché si cuoce in padella in meno di 10 minuti! Un piatto dal sapore antico, che in passato veniva offerto solo la domenica e nei giorni di festa, per regalare dolcezza ed energia soprattutto ai più piccoli! mele e uova sono, ora come allora, ingredienti comuni, economici e facilmente reperibili. Deliziatevi a colazione o a merenda con questo dessert genuino, facile e rapido da preparare, ma soprattutto delizioso! In più è dietetico, senza zuccheri raffinati, solo fruttosio e un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 23 maggio 2022) L’è una di quelle ricette velocissime, che soddisfa la voglia di dolce, ma senza impattare sulla linea. Golosa e, è indicata a chi non vuole rinunciare ai piaceri della gola, ma tiene particolarmente alla forma fisica. Non vi servirà accendere il forno, ora che la temperatura sale, perché si cuoce in padella in meno di 10 minuti! Un piatto dal sapore antico, che in passato veniva offerto solo la domenica e nei giorni di festa, per regalare dolcezza ed energia soprattutto ai più piccoli!e uova sono, ora come allora, ingredienti comuni, economici e facilmente reperibili. Deliziatevi a colazione o a merenda con questo dessert genuino, facile e rapido da preparare, ma soprattutto delizioso! In più è dietetico, senza zuccheri raffinati, solo fruttosio e un ...

