Oliver Stone: “Putin ha avuto il cancro ma penso che l’abbia sconfitto” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Putin ha avuto il cancro ma è sopravvissuto”. Lo ha rivelato Oliver Stone, il regista statunitense che in diverse occasioni ha ufficialmente intervistato il presidente russo tra il 2015, 2017 e di nuovo nel 2019. In un’intervista su Lex Fridman Podcast, rilasciata all’inizio di questa settimana, Stone ha affermato: “Putin ha avuto questo cancro e penso che l’abbia sconfitto. Ma è stato anche isolato a causa del Covid“. Le parole del regista che nella sua recente carriera ha intervistato anche Fidel Castro arrivano dopo che New Lines ha riferito all’inizio di questo mese le parole di un oligarca russo (senza nome, ndr) che volevano Putin “molto malato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “hailma è sopravvissuto”. Lo ha rivelato, il regista statunitense che in diverse occasioni ha ufficialmente intervistato il presidente russo tra il 2015, 2017 e di nuovo nel 2019. In un’intervista su Lex Fridman Podcast, rilasciata all’inizio di questa settimana,ha affermato: “haquestoche. Ma è stato anche isolato a causa del Covid“. Le parole del regista che nella sua recente carriera ha intervistato anche Fidel Castro arrivano dopo che New Lines ha riferito all’inizio di questo mese le parole di un oligarca russo (senza nome, ndr) che volevano“molto malato di ...

Advertising

ladyrosmarino : RT @DarJedburgh: Oliver #Stone , veterano della guerra in Vietnam, incolpa per questo conflitto gli USA ,ha criticato la copertura mediati… - DarJedburgh : Oliver #Stone , veterano della guerra in Vietnam, incolpa per questo conflitto gli USA ,ha criticato la copertura… - marino29b : RT @marino29b: Intervista di O. Stone - upterroma : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 7. VERITÀ, CINEMA E GUERRA. Il caso Redacted di Brian De Palma' su @Spreaker #america… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PUTIN - Oliver Stone: 'Ha già avuto il cancro', la rivelazione del regista che ha intervistato lo zar -