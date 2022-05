Advertising

Corriere : Olena Zelenska: «Nemmeno la guerra mi sottrae mio marito, torneremo a casa» - Gazzettino : Olena Zelenska, la first lady d’acciaio: «Nemmeno la guerra mi toglierà mio marito» - TerrinoniL : Olena Zelenska: «Nemmeno la guerra mi sottrae mio marito, torneremo a casa» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Olena Zelenska: «Nemmeno la guerra mi sottrae mio marito, torneremo a casa» - jornalistavitor : RT @Corriere: Olena Zelenska: «Nemmeno la guerra mi sottrae mio marito, torneremo a casa» -

, la first lady d'acciaio: 'Nemmeno la guerra mi toglierà mio marito' Ore 02.25 Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa. Il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno ..., la first lady d'acciaio È la seconda volta da quando è iniziata la guerra che i due si mostrano insieme. La prima, qualche giorno fa, quandoe il marito, vestiti a lutto, hanno ...È sempre rimasta in Ucraina, Olena Zelenska, moglie del presidente Volodymyr. Ha deciso di restare per aiutare ad affrontare la crisi umanitaria, ma ha dovuto rinunciare al marito che da due mesi e me ...Ucraina, la guerra è arrivata all’89esimo giorno, la situazione in diretta di oggi 23 maggio. Zelensky afferma: «L’Ucraina sta facendo di tutto per tornare ...