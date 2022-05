Nuovo volo per Fiumicino dal Canada (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ partito l’8 Maggio 2022 il Nuovo collegamento di WestJet dall’aeroporto di Fiumicino con Calgary, in Canada. Il volo, decollato alle 13:55 ora locale con a bordo circa 300 passeggeri, segna una tappa importante nella ripresa del turismo tra l’Italia ed il Canada ed è stato celebrato insieme all’ambasciatore del Canada in Italia, Elissa Golberg, e a Dan Williams, segretario parlamentare del ministero della Cultura della Provincia dell’Alberta come relaziona il Giornale Diplomatico. “Il lancio del nostro attesissimo servizio Roma-Calgary è una tappa incredibile sia per WestJet che per i nostri passeggeri, poiché abbiamo atteso questo momento per più di due anni”, ha dichiarato Chris Hedlin, vice president del Network di WestJet. “Lo sviluppo del turismo tra l’Alberta e l’Europa ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ partito l’8 Maggio 2022 ilcollegamento di WestJet dall’aeroporto dicon Calgary, in. Il, decollato alle 13:55 ora locale con a bordo circa 300 passeggeri, segna una tappa importante nella ripresa del turismo tra l’Italia ed iled è stato celebrato insieme all’ambasciatore delin Italia, Elissa Golberg, e a Dan Williams, segretario parlamentare del ministero della Cultura della Provincia dell’Alberta come relaziona il Giornale Diplomatico. “Il lancio del nostro attesissimo servizio Roma-Calgary è una tappa incredibile sia per WestJet che per i nostri passeggeri, poiché abbiamo atteso questo momento per più di due anni”, ha dichiarato Chris Hedlin, vice president del Network di WestJet. “Lo sviluppo del turismo tra l’Alberta e l’Europa ...

Advertising

zazoomblog : Nuovo volo per Fiumicino dal Canada - #Nuovo #Fiumicino #Canada - feof81 : RT @aptlombardi: ??WELCOME BACK IN MILAN @aircanada ?? Da oggi #Milano è di nuovo collegata con #Montreal e #Toronto grazie volo diretto di #… - Trinacria_Tony : RT @aptlombardi: ??WELCOME BACK IN MILAN @aircanada ?? Da oggi #Milano è di nuovo collegata con #Montreal e #Toronto grazie volo diretto di #… - VolaMalpensa : RT @aptlombardi: ??WELCOME BACK IN MILAN @aircanada ?? Da oggi #Milano è di nuovo collegata con #Montreal e #Toronto grazie volo diretto di #… - Nerd_style24 : Il nuovo love interest di una mia amica ha due spalle che parlano mi lancio e volo nell'iperspazio per quelle spalle -