Non solo insulti razzisti allo steward: dalla Curva della Lazio anche cori antisemiti contro i romanisti | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Una voce fiera e incerta che prova a seguire quella univoca che si è alzata dalla Curva Nord con la grande partecipazione di buona parte del pubblico presente all’Olimpico di Roma per il match tra la Lazio e l’Hellas Verona. Questa è la testimonianza offerta da un VIDEO che immortala il pubblico biancoceleste nel corso di quella stessa giornata in cui da quella stessa Curva alcuni tifosi hanno preso di mira, con insulti razzisti, un giovane steward che stava lavorando a bordo campo. E oltre agli insulti, ecco anche i cori antisemiti dei tifosi della Lazio contro i romanisti. “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Una voce fiera e incerta che prova a seguire quella univoca che si è alzataNord con la grande partecipazione di buona parte del pubblico presente all’Olimpico di Roma per il match tra lae l’Hellas Verona. Questa è la testimonianza offerta da unche immortala il pubblico biancoceleste nel corso di quella stessa giornata in cui da quella stessaalcuni tifosi hanno preso di mira, con, un giovaneche stava lavorando a bordo campo. E oltre agli, eccodei tifosi. “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre ...

Advertising

NDJ_Official : Non voglio dire molte parole oggi prima la partita. Solo due. Sempre Milan ???? @acmilan - AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - chetempochefa : «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta Borsellino a #CTCF da… - FamilyRosoli : RT @VdP_Brescia: Scalabrini è il modello di un vescovo che non solo si è dato completamente al bene del suo popolo, ma ha allargato il suo… - PaiEstimator : @daniimpera31 Non vinceremo mai lo scudetto se adl non se ne va, lui pensa solo ad arricchirsi e non prova mai a vincere -