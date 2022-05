“Non rinnoverà”: il quotidiano sicuro sul futuro del big azzurro (Di lunedì 23 maggio 2022) Terminato il campionato con il terzo posto in classifica, per il Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il primo, importantissimo passo da compiere sarà lo scioglimento delle riserve per quel che riguarda i rinnovi, sia per i giocatori in scadenza a giugno che per quelli il cui contratto con il Napoli terminerà tra un anno. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Tra questi c’è Kalidou Koulibaly, su cui ancora ieri Spalletti ha espresso parole al miele dopo la vittoria contro lo Spezia (“Il club sa bene cosa penso su Koulibaly. Ci sono calciatori che hanno cose differenti, è difficile creare il sentimento che ha lui per questa squadra). L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tuttavia, non lascerà molto tranquillo Spalletti né, tantomeno, i tifosi del Napoli. Per il quotidiano, infatti, non ci sono più dubbi: Koulibaly non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Terminato il campionato con il terzo posto in classifica, per il Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il primo, importantissimo passo da compiere sarà lo scioglimento delle riserve per quel che riguarda i rinnovi, sia per i giocatori in scadenza a giugno che per quelli il cui contratto con il Napoli terminerà tra un anno. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Tra questi c’è Kalidou Koulibaly, su cui ancora ieri Spalletti ha espresso parole al miele dopo la vittoria contro lo Spezia (“Il club sa bene cosa penso su Koulibaly. Ci sono calciatori che hanno cose differenti, è difficile creare il sentimento che ha lui per questa squadra). L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tuttavia, non lascerà molto tranquillo Spalletti né, tantomeno, i tifosi del Napoli. Per il, infatti, non ci sono più dubbi: Koulibaly non ...

