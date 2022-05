No! Questi camerieri non stanno offrendo di lavorare nei locali d’Italia in estate: l’annuncio è un fake (Di lunedì 23 maggio 2022) Per tutti i ristoratori che si lamentano incessantemente di non trovare personale, sembra esserci una buona notizia: uno stuolo di sedicenti «soldati del lavoro», tra i 22 e i 27 anni, che su Facebook hanno offerto la loro disponibilità a lavorare in tutta Italia per la stagione estiva. Ma i proprietari dei locali nazionali non dovrebbero esultare troppo presto: si tratta infatti di un annuncio fake (anche se molto condiviso). Per chi ha fretta: La foto di una dozzina di camerieri che sorridono in camera è stata usata per condividere un annuncio di lavoro I ragazzi che vediamo nell’immagine in realtà non hanno alcun collegamento con il post condiviso l’annuncio appare costruito ad arte da un profilo di dubbia affidabilità Analisi Dodici camerieri, armati di divisa e di un ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Per tutti i ristoratori che si lamentano incessantemente di non trovare personale, sembra esserci una buona notizia: uno stuolo di sedicenti «soldati del lavoro», tra i 22 e i 27 anni, che su Facebook hanno offerto la loro disponibilità ain tutta Italia per la stagione estiva. Ma i proprietari deinazionali non dovrebbero esultare troppo presto: si tratta infatti di un annuncio(anche se molto condiviso). Per chi ha fretta: La foto di una dozzina diche sorridono in camera è stata usata per condividere un annuncio di lavoro I ragazzi che vediamo nell’immagine in realtà non hanno alcun collegamento con il post condivisoappare costruito ad arte da un profilo di dubbia affidabilità Analisi Dodici, armati di divisa e di un ...

