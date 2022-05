No, non ci sarà alcuna bambola di “Ken incinto” (Di lunedì 23 maggio 2022) Non ci sarà nessuna bambola per bambini che propone un Ken incinto. Eppure, i social network – anche attraverso il contributo di molti utenti italiani – hanno preso sul serio la notizia, partita da un arci-noto portale satirico americano, The Babylon Bee. Vediamo, nell’ordine, gli estremi di quella che rischia di essere una vera e propria fake news destinata a diventare virale tra gli account italiani di Twitter più legati alla propaganda più conservatrice (quella, per intenderci, che su Twitter si identifica con i mattoncini vicino al nickname). dovete m@rir£ male https://t.co/jG7xm7gvso — Barbara BalanZoni RESISTENZA (@barbarab1974) May 22, 2022 La bufala di Ken incinto La notizia di un Ken incinto si era diffusa circa una decina di giorni fa. Ma – intendiamoci – non si tratta affatto di una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Non cinessunaper bambini che propone un Ken. Eppure, i social network – anche attraverso il contributo di molti utenti italiani – hanno preso sul serio la notizia, partita da un arci-noto portale satirico americano, The Babylon Bee. Vediamo, nell’ordine, gli estremi di quella che rischia di essere una vera e propria fake news destinata a diventare virale tra gli account italiani di Twitter più legati alla propaganda più conservatrice (quella, per intenderci, che su Twitter si identifica con i mattoncini vicino al nickname). dovete m@rir£ male https://t.co/jG7xm7gvso — Barbara BalanZoni RESISTENZA (@barbarab1974) May 22, 2022 La bufala di KenLa notizia di un Kensi era diffusa circa una decina di giorni fa. Ma – intendiamoci – non si tratta affatto di una ...

