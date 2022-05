No! Il fondatore del World Economic Forum non ha detto di avere «in tasca» politici, media e scienziati (Di lunedì 23 maggio 2022) Circola su Facebook un video che ritrae Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum (Wef) parlare di «business, stakeholders, politici, governi e Ong». Le scritte sopra il filmato informano gli spettatori che la citazione sarebbe solo parziale, in quanto mancherebbe la parte in cui Schwab confessa di avere questi enti «in tasca». Inoltre, il video sarebbe stato girato di nascosto e Schwab sarebbe «il minion di Kissinger e Rothschild» e il creatore del Great Reset. Per chi ha fretta: No, Schwab non ha mai detto di avere gli enti che nomina «in tasca» né ha usato espressioni dal significato simile. Il video non è stato girato di nascosto; Schwab non è «il minion di Kissinger e Rothschild» Sì, Schwab è ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Circola su Facebook un video che ritrae Klaus Schwab, ildel(Wef) parlare di «business, stakeholders,, governi e Ong». Le scritte sopra il filmato informano gli spettatori che la citazione sarebbe solo parziale, in quanto mancherebbe la parte in cui Schwab confessa diquesti enti «in». Inoltre, il video sarebbe stato girato di nascosto e Schwab sarebbe «il minion di Kissinger e Rothschild» e il creatore del Great Reset. Per chi ha fretta: No, Schwab non ha maidigli enti che nomina «in» né ha usato espressioni dal significato simile. Il video non è stato girato di nascosto; Schwab non è «il minion di Kissinger e Rothschild» Sì, Schwab è ...

Advertising

mlpedo : RT @AquilaN30811108: @Geronim22285766 Sono molto più simili, in fatto di razza e ideologia, iL NAZISMO E IL COMUNISMO.Considerando che il f… - AquilaN30811108 : @Geronim22285766 Sono molto più simili, in fatto di razza e ideologia, iL NAZISMO E IL COMUNISMO.Considerando che i… - rageaga16780041 : @movarturoelba @ilfoglio_it No, perché il fondatore del tuo giornale( si fa per dire)ha preferito chiamare i'Merica… - YvanSagnet : RT @vicinolontano: ??'Le sfide sociali, economiche e ambientali sono tutte collegate tra loro', @YvanSagnet fondatore e presidente di Associ… - vicinolontano : ??'Le sfide sociali, economiche e ambientali sono tutte collegate tra loro', @YvanSagnet fondatore e presidente di A… -