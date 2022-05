Neymar via, il PSG si prende il bomber della Serie A (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain trattiene Mbappé e libera Neymar: assalto al top player della Serie A Il Paris Saint-Germain avrà Kylian Mbappé anche il prossimo anno. Non sono bastati i lunghi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain trattiene Mbappé e libera: assalto al top playerA Il Paris Saint-Germain avrà Kylian Mbappé anche il prossimo anno. Non sono bastati i lunghi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Thy_76 : @spizzico78 Andando al real non è che avrebbe preso diecimila lire. Trovo la sua scelta interessante e a me piace.… - elpatron0_ : Se va via Neymar il Psg ci si fionda. - fabio200908 : @__grazy87 Salah vuole andare via, ma molto più difficile che Neymar accetti l’etica del lavoro del Liverpool - __voorpret : @samirsynthesis Esatto, concezione irreale! Ma poi stai già perdendo Di Maria, Messi non è felice a Parigi, Icardi… - Alepigna_ : @ScoutismoRN Con Zidane al 300% sarebbe arrivato anche Ronaldo, ma dopo il rinnovo di Mbappé ci sarebbero stati Cri… -