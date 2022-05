'Nessuno credeva in noi': il trascinante discorso di Ibra. E poi lancia il tavolo... (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul campo avrebbe voluto dare di più, ma nello spogliatoio Zlatan Ibrahimovic è sempre Ibra. E lo testimonia il video del suo discorso nello spogliatoio di Reggio Emilia durante i festeggiamenti dello ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul campo avrebbe voluto dare di più, ma nello spogliatoio Zlatanhimovic è sempre. E lo testimonia il video del suonello spogliatoio di Reggio Emilia durante i festeggiamenti dello ...

Advertising

sportli26181512 : 'Nessuno credeva in noi': il trascinante discorso di Ibra. E poi lancia il tavolo...: 'Nessuno credeva in noi': il… - ParticipioPart : Napoli. Ci ha creduto quando, per il fisico minuto, non ci credeva nessuno. Lo ha coccolato ed addestrato scegli… - Gazzetta_it : 'Nessuno credeva in noi': il trascinante discorso di Ibra. E poi lancia il tavolo... - Marilenapas : RT @fanpage: Le parole di Zlatan nello spogliatoio del Milan mettono i brividi. Conta sulla punta delle dita le quattro cose essenziali che… - pisto_gol : @Serie_a_newss @frantw996 In molti dove? A Napoli non ci credeva nessuno -