Nello stallo politico l’Iraq è in piena crisi alimentare (Di lunedì 23 maggio 2022) Bocciando la norma del governo per calmierare i prezzi del cibo, la corte suprema è intervenuta Nello scontro politico che blocca il paese da mesi. Ma rispondendo al quesito del presidente, i giudici hanno smentito la loro posizione. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Bocciando la norma del governo per calmierare i prezzi del cibo, la corte suprema è intervenutascontroche blocca il paese da mesi. Ma rispondendo al quesito del presidente, i giudici hanno smentito la loro posizione. Leggi

