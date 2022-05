Nel finale di NCIS: Los Angeles 13 un matrimonio in risposta al rischio cancellazione: “Non eravamo certi del rinnovo” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il finale di NCIS: Los Angeles 13 è stato concepito come un potenziale finale di serie: ecco perché, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato come una sorta di lieto fine, con un paio di svolte romantiche molto attese da tempo. L’ultimo episodio di NCIS: Los Angeles 13 trasmesso da CBS ha visto infatti Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) finalmente felici per aver ottenuto l’affidamento della sedicenne Rosa (Natalia Del Riego): nell’ultima scena tutti si radunano in spiaggia per un barbecue per festeggiare la nuova famiglia riunita ed è lì che Callen (Chris O’Donnell) finalmente propone ad Anna (Bar Paly) di sposarlo, con una romantica dichiarazione d’amore in pubblico. La scelta di chiudere NCIS: Los Angeles 13 senza grossi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Ildi: Los13 è stato concepito come un potenzialedi serie: ecco perché, rispetto ai precedenti, si è caratterizzato come una sorta di lieto fine, con un paio di svolte romantiche molto attese da tempo. L’ultimo episodio di: Los13 trasmesso da CBS ha visto infatti Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) finalmente felici per aver ottenuto l’affidamento della sedicenne Rosa (Natalia Del Riego): nell’ultima scena tutti si radunano in spiaggia per un barbecue per festeggiare la nuova famiglia riunita ed è lì che Callen (Chris O’Donnell) finalmente propone ad Anna (Bar Paly) di sposarlo, con una romantica dichiarazione d’amore in pubblico. La scelta di chiudere: Los13 senza grossi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : IL PRIMO TORNEO WTA DELLA CARRIERA! ???? A Rabat Martina Trevisan trionfa nel torneo WTA 250 “Gran Prix Sar la Princ… - LegaBasketA : Come i 4?? mori, in 4?? gare! Trionfa 3-1 la @dinamo_sassari nel quarto di finale contro la @LeonessaBrescia ??… - Quirinale : il Presidente #Mattarella a Medolla e Finale Emilia nel 10° anniversario del #terremoto in #Emilia Il video:… - DaRealSlimSulis : @giovannibrenteg Neanche 1 mese fa Inter-Roma, con la differenza che alla roma han negato un rigore gigante nel finale ???? - ilRomanistaweb : ???? Gli amici di Tirana: L'analisi geopolitica in vista della finale. Due paesi legati sin dalla colonizzazione vene… -