Commenta per primo Nulla è perduto. Non si arrende il Napoli. Nonostante la sconfitta con la Fiorentina gli azzurri vogliono ancora credere nello scudetto. 'Chi non è convinto vada fuori dallo ...Commenta per primo Ha ragione Spalletti: 'È finito il tempo delle parole'. Peccato che gli idioti ci sono sempre... La vittoria del Napoli a Verona è stata la giusta risposta al gruppo di imbecilli ... Napolimania: la Juve vuole Koulibaly, c'è il rischio di un nuovo Higuain Il Napoli ha staccato ufficialmente il biglietto per il terzo posto. Che vale cinque milioni in più per la casse di Aurelio De Laurentiis. Luciano Spalletti ci teneva al podio, peccato che non è salit ...L'Inter sta provando a fermare la corsa del Diavolo ma al momento non ci riesce. Il Napoli sta cercando di blindare almeno il terzo posto e grazie ad una Juventus in vacanza contro il Genoa c'è quasi ...