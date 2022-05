Napoli sulla pelle, il libro di Paolo Trapani a San Sebastiano al Vesuvio con Antonella Leardi (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovedì 26 maggio alle ore 19,00 si svolgerà a San Sebastiano al Vesuvio, presso il Social Break Point in piazza Municipio, la presentazione del libro “Napoli sulla pelle“, scritto da Paolo Trapani. All’iniziativa culturale parteciperà Antonella Leardi, presidente dell’Associazione Ciro Vive. Previsti, inoltre, gli interventi del sindaco Giuseppe Panico, che farà gli onori di casa ed illustrerà le attività che si svolgono nel Social Break point, del vicesindaco Assia Filosa, che leggerà alcuni stralci dell’opera, di Renato Camaggio, collezionista di maglie da campo che ha curato una parte del libro, di Carlo Tarallo, giornalista sportivo, di Alfonso Buonagura, professore del liceo Di Giacomo. L’opera ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovedì 26 maggio alle ore 19,00 si svolgerà a Sanal, presso il Social Break Point in piazza Municipio, la presentazione del“, scritto da. All’iniziativa culturale parteciperà, presidente dell’Associazione Ciro Vive. Previsti, inoltre, gli interventi del sindaco Giuseppe Panico, che farà gli onori di casa ed illustrerà le attività che si svolgono nel Social Break point, del vicesindaco Assia Filosa, che leggerà alcuni stralci dell’opera, di Renato Camaggio, collezionista di maglie da campo che ha curato una parte del, di Carlo Tarallo, giornalista sportivo, di Alfonso Buonagura, professore del liceo Di Giacomo. L’opera ...

Advertising

ilfoglio_it : Berlusconi ha detto letteralmente che l’Europa deve convincere l’Ucraina a dare a Putin quello che chiede, ha parla… - FC_1977 : RT @simoneresiste: Sono sceso in piazza cercando i caroselli per il terzo posto e il +9 sulla Juve, ma ho trovato solo milanisti. La piaz… - gilnar76 : UFFICIALE – Fabian: c’è la decisione di Luis Enrique, sulla convocazione in Nazionale #Forzanapoli #Napoli… - DublinRoma : @Pirichello No, però seriamente il Milan ha fatto un mezzo miracolo perché sulla carta non era il favorito. Partiva… - VesuvioLive : Stadio Collana, motorino parcheggiato sulla pista di atletica. Muscarà: “Schiaffo agli sportivi” -