Napoli, Olivera dal Getafe sarà il nuovo terzino sinistro (Di lunedì 23 maggio 2022) Il sito Gianlucadimarzio.com riporta che il Napoli ha acqusitato Mathias Olivera dal Getafe. IL club azzurro lo aveva bloccato a gennaio, ora è il tempo di procedere con le visite mediche: Mathías Olivera sarà presto un nuovo giocatore azzurro. Il terzino del Getafe è atteso nella giornata di domani, martedì 24 maggio, per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la squadra partenopea. Il Napoli aspetta Mathías Olivera. Il classe 1997, infatti, sarà in Italia, già nella giornata di martedì 24 maggio per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il Napoli, che lo aveva bloccato lo scorso gennaio, lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto. Dopo Khvicha ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Il sito Gianlucadimarzio.com riporta che ilha acqusitato Mathiasdal. IL club azzurro lo aveva bloccato a gennaio, ora è il tempo di procedere con le visite mediche: Mathíaspresto ungiocatore azzurro. Ildelè atteso nella giornata di domani, martedì 24 maggio, per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la squadra partenopea. Ilaspetta Mathías. Il classe 1997, infatti,in Italia, già nella giornata di martedì 24 maggio per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il, che lo aveva bloccato lo scorso gennaio, lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto. Dopo Khvicha ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli mai dubbi per il #Napoli (dal 1 aprile), malgrado le voci opposte delle ultime settimane. E’ atteso per le visite ? - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: 11 milioni più 4 ? ? - Frances02409076 : RT @anperillo: Ottimo colpo quello di #Olivera, fisico prestante, buona corsa e sinistro educato. Con lui, l’estroso #Kvaratskhelia e il ri… - AzzurrissimoTwi : RT @anperillo: Ottimo colpo quello di #Olivera, fisico prestante, buona corsa e sinistro educato. Con lui, l’estroso #Kvaratskhelia e il ri… -