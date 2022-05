Napoli L’indiscrezione bomba | Sarri vuole Mertens alla Lazio | “L’ha chiamato personalmente”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il campionato è terminato anche per il, che è riuscito, anche se con un filo d’amaro in bocca, ad accaparrarsi il terzo posto qualificandosi in Champions League, seguito dJuventus. Adesso, dunque, la dirigenza è pronta a mettersi all’opera per costruire la squadra del futuro. Ma le voci che circolano al momento riguardano, più L'articolo