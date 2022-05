Napoli, aldilà degli errori, gli arbitri hanno sottratto ben 11 punti. Campionato falsato? (Di lunedì 23 maggio 2022) Il terzo posto del Napoli non è solo frutto degli errori di Spalletti, agli azzurri mancano 11 punti a causa degli errori arbitrali. Il Napoli chiude il Campionato dei rimpianti al terzo posto. Solo un punto ad aprile nelle tre gare con Fiorentina, Roma ed Empoli. Tre stazioni per un capolinea. Spalletti pensa che sia stata una grande annata. Dal punto di vista del tecnico la questione è meramente di campo, ma la realtà è fatta anche di altro. Quanto hanno inciso gli arbitri nello scudetto al Milan?. Qualche giorno fa analizzammo gli arbitraggi del Milan e quelli dell’Inter. Nella consueta classifica senza errori arbitrali, al Napoli mancano ben 11 punti che sommati ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Il terzo posto delnon è solo fruttodi Spalletti, agli azzurri mancano 11a causaarbitrali. Ilchiude ildei rimpianti al terzo posto. Solo un punto ad aprile nelle tre gare con Fiorentina, Roma ed Empoli. Tre stazioni per un capolinea. Spalletti pensa che sia stata una grande annata. Dal punto di vista del tecnico la questione è meramente di campo, ma la realtà è fatta anche di altro. Quantoinciso glinello scudetto al Milan?. Qualche giorno fa analizzammo gli arbitraggi del Milan e quelli dell’Inter. Nella consueta classifica senzaarbitrali, almancano ben 11che sommati ...

