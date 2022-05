Muore a 66 anni, i familiari donano gli organi. L'espianto effettuato a Marche Nord, la gratitudine dell'Azienda (Di lunedì 23 maggio 2022) PESARO - Si è svolto nelle prime ore di sabato il prelievo di fegato, reni e cornee su un paziente di 66 anni, che due giorni prima era stato ricoverato in gravi condizioni presso l'Unità di Anestesia ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 23 maggio 2022) PESARO - Si è svolto nelle prime ore di sabato il prelievo di fegato, reni e cornee su un paziente di 66, che due giorni prima era stato ricoverato in gravi condizioni presso l'Unità di Anestesia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Imola. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite… - infoitinterno : Ancona, riceve la moto in regalo: Luca muore a diciotto anni sotto gli occhi del papà - MagoRompi : RT @piergiuseppe36: “I no vax hanno rotto i cogli***”. Muore in casa ucciso da malore a soli 44 anni (FOTO) - Sandro15533442 : RT @piergiuseppe36: “I no vax hanno rotto i cogli***”. Muore in casa ucciso da malore a soli 44 anni (FOTO) - Traiano73 : RT @11Giuliano: Conseguenze ? TRAGEDIA NEL LODIGIANO: BIMBO DI 7 ANNI MUORE IN CASA PER UN INFARTO. Una comunità intera sotto shock, quell… -