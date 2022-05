Mosca: “Valutiamo piano di pace italiano”. Ecco i quattro punti chiave (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Mosca sta esaminando il piano dell’Italia per la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. “L’abbiamo ricevuto da poco, lo stiamo valutando”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko, rispondendo nello specifico ai giornalisti che gli hanno chiesto se la Russia stesse prendendo in considerazione il piano di pace italiano. Rudenko, citato dalla Tass, ha inoltre fatto sapere che Mosca formulerà una precisa risposta non appena avrà finito di analizzarlo. Anche l’Ucraina valuta la proposta italiana In ogni caso, lo stesso viceministro degli Esteri russo ha detto che la Russia è pronta a riprendere negoziati ma deve esserci un atteggiamento costruttivo da parte del governo di Kiev. Rudenko non ha comunque escluso la possibilità di ragionare con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag –sta esaminando ildell’Italia per la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. “L’abbiamo ricevuto da poco, lo stiamo valutando”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko, rispondendo nello specifico ai giornalisti che gli hanno chiesto se la Russia stesse prendendo in considerazione ildi. Rudenko, citato dalla Tass, ha inoltre fatto sapere cheformulerà una precisa risposta non appena avrà finito di analizzarlo. Anche l’Ucraina valuta la proposta italiana In ogni caso, lo stesso viceministro degli Esteri russo ha detto che la Russia è pronta a riprendere negoziati ma deve esserci un atteggiamento costruttivo da parte del governo di Kiev. Rudenko non ha comunque escluso la possibilità di ragionare con ...

