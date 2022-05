Mosca valuta piano di pace italiano, la posizione della Russia sulla risoluzione diplomatica della guerra in Ucraina (Di lunedì 23 maggio 2022) Mosca valuta piano di pace italiano. Allo stesso modo, la proposta presentata dal Governo Draghi è stata posta anche all’esame di Kiev. Mosca sta studiando il piano di pace presentato dall’Italia al fine di portare a termine in modo diplomatico la guerra in Ucraina. La notizia è stata annunciata dal viceministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko. Nello specifico, secondo quanto riportato dalla Tass, il viceministro degli Esteri ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto il piano di pace italiano da poco, lo stiamo valutando”. L’affermazione è stata pronunciata dal politico in risposta alle domande dei giornalisti riguardo alla proposta presentata dal Governo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 maggio 2022)di. Allo stesso modo, la proposta presentata dal Governo Draghi è stata posta anche all’esame di Kiev.sta studiando ildipresentato dall’Italia al fine di portare a termine in modo diplomatico lain. La notizia è stata annunciata dal viceministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko. Nello specifico, secondo quanto riportato dalla Tass, il viceministro degli Esteri ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto ildida poco, lo stiamondo”. L’affermazione è stata pronunciata dal politico in risposta alle domande dei giornalisti riguardo alla proposta presentata dal Governo ...

