Montella: «Milan, scudetto meritato, lavoro straordinario» (Di lunedì 23 maggio 2022) Vincenzo Montella, presente a San Siro per l’Integration Heroes Match organizzato da Samuel Eto’o, ha voluto fare i complimenti al Milan ai microfoni di Sky Sport. Questo il commento dell’allenatore dell’Adana Demirspor: «É stato uno scudetto meritato, hanno fatto un lavoro straordinario. Balotelli ieri? Ha fatto una partita straordinaria, ha fatto 5 reti di cui una strepitosa, sono contento per lui, che sia riuscito a dimostrare di poter giocare ancora a questi livelli, ha finito in bellezza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Vincenzo, presente a San Siro per l’Integration Heroes Match organizzato da Samuel Eto’o, ha voluto fare i complimenti alai microfoni di Sky Sport. Questo il commento dell’allenatore dell’Adana Demirspor: «É stato uno, hanno fatto un. Balotelli ieri? Ha fatto una partita straordinaria, ha fatto 5 reti di cui una strepitosa, sono contento per lui, che sia riuscito a dimostrare di poter giocare ancora a questi livelli, ha finito in bellezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

