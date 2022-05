Monito di Bruxelles sui conti dell' Italia Lega all' attacco | ' Ci governiamo da soli'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Pressing'Unione Europea sulle riformene da fare 'altrimenti - spiega il commissario all'economia Gentiloni - rischia di saltare il Recovery Plan'. Il richiamo non è piaciuto a Salvini: '...

Pressing dell'Unione Europea sulle riforme italiane da fare 'altrimenti - spiega il commissario all'economia Gentiloni - rischia di saltare il Recovery Plan'. Il richiamo non è piaciuto a Salvini: '...La Commissione Ue alza il pressing sull'Italia e lancia il suosul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il messaggio che arriva daè chiaro: il nostro Paese deve realizzare le riforme e intervenire sul sistema fiscale, riducendo le aliquote ...Arrivano oggi le raccomandazioni a tutti i 27 Paesi. Assist a Draghi, che potrà così mettere all’angolo la sua litigiosa maggioranza ...L’economista Fortis: le risorse del Pnrr non andranno perse grazie a Draghi "I partiti fanno la voce grossa, ma sanno che da soli non saprebbero dove andare" ...