(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) –laespugna il Palazingaro, battendo la prima in classifica Diesel Tecnica inoff. Giovedì si ritorna sul parquet a Benevento, palla a due alle ore 20 al Palatedeschi. Cestistica ancoracapitan Rianna. Partono bene i padroni di casa, ma Ordine e Smorra portano avanti i; il 10 dà una grossa mano anche in difesa catturando ribalzi importanti. La partita è tesa e sentita. Sala reagisce con Merlo e Misolic. Alunderis segna da tre, risponde ancora Merlo, il più in forma dei blu. Parrillo mette grandedifensiva. Alla prima pausa è 15-21. Comincia il secondo quarto e gli azzurrocelesti ...

Benevento . LaCestistica nella persona del suo Presidente, Pasquale Zullo, tiene a chiarire alcuni aspetti riguardanti gli episodi accaduti Giovedì 12 Maggio, durante Gara 2 dei Playoff contro ...CESTISTICA BENEVENTO " BASKETBALL LAMEZIA 78 - 50 Miwa Energia senza paura: i sanniti si prendo gara-1 della semifinale play off Senza paura la Miwa Energia espugna il Palazingaro, battendo la prima in classifica Diesel Tecnica in gara 1 della semifinale playoff. Giovedì si ritorna sul parquet a Benevento, palla a due alle ore ...In diretta streaming dal Palatedeschi il match valido per la gara 2 di play off – Basket Serie C Gold tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Lamezia. Telecronaca di Oreste Tretola ...