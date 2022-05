Miss Tic morta | chi era la regina della street art al femminile | ' Le sue opere hanno

Advertising

la Repubblica

- il vero nome è Radhia Novat - è morta domenica 22 maggio a Parigi all'età di 66 anni. La notizia del suo decesso, causato da una malattia su cui non sono stati forniti ulteriori dettagli,...Come ricorda Le Monde,è stata una figura chiave dell'arte urbana parigina. Cominciò a farsi conoscere sui muri della capitale nel 1985 con una formula semplice e efficace che non avrebbe ... Morta Miss.Tic, regina della Street Art francese The street artist never stopped creating her legend on Paris's walls, on dilapidated facades, under a street lamp, on a dead end, or a poorly lit pavement. Miss Tic, known for her sexy and poetic ...Pioniera della stencil art, i suoi graffiti provocatori sono diventati parte integrante del tessuto urbano di Parigi a partire dalla metà degli anni Ottanta ...